Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arsenal genç yıldızıyla sözleşme uzattı

Arsenal genç yıldızıyla sözleşme uzattı

15:1626/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Myles Lewis-Skelly
Myles Lewis-Skelly

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.


Arsenal'da alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon A takım kadrosuna alınan İngiliz futbolcu, 23'ü Premier Lig ve 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı.







#Arsenal
#Myles Lewis-Skelly
#İngiltere Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 MTV 2. taksit ödemesinde son gün ne zaman, ikinci taksit kaç TL?