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Spor

Arsenal'de Tomiyasu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Premier Lig'de lider Arsenal'de Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:45 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Tomiyasu, 2021 sezonunda Bologna'dan Arsenal'a 18.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Tomiyasu, 2021 sezonunda Bologna'dan Arsenal'a 18.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Portekiz temsilcisi Sporting CP ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki bekin sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve Londra'da ameliyata alındığı belirtildi.


Sezonu kapatan Tomiyasu'nun, yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi için çabalanacağı vurgulandı. Japonya Milli Takımı'nda 33 maçta görev alan Takehiro Tomiyasu, Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.


#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
#Takehiro Tomiyasu
#Sakatlık
36 dakika önce
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