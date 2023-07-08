Aslan'da planlar değişti

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Torreira'nın önceki gün çekilen MR sonuçlarında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi. En az bir ay yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı oyuncu, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda forma giyemeyecek.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira'nın boşluğunu Berkan Kutlu ile doldurmaya hazırlanıyor. Avrupa ve Süper Lig'den birçok teklif alan Berkan, takımdan ayrılmayı düşünüyordu.





Buruk, oyuncusundan kalmasını isteyecek. Berkan'a gelecek sezon takımdaki rolünü anlatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, daha fazla şans bulacağını iletecek. 24 maçta 753 dakika süre alan Berkan, sadece 6 kez ilk 11'de forma giyebildi. Tecrübeli oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.





Paredes'e atak





Galatasaray, Torreira'nın sakatlığının ardından Fransız ekibi PSG'de forma giyen Leandro Paredes'e olan ilgisini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır ilgilendiği ve anlaşma zemini yakaladığı Arjantinli oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için yeni bir temas turu başlattı.





Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, tatilini tamamladı. Süper Lig'de sezon tamamlandıktan sonra italya Milli Takımı'na katılan Zaniolo'ya ekstra izin verilmişti. Yaklaşık 20 gün tatil yapan yıldız oyuncu, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını pas geçti. Zaniolo, bugün sarı-kırmızılı takımın Avusturya'da başlayacak olan kampına katılacak ve hazırlıklara başlayacak.











