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Spor

Aslan'ın gözü Brahim Diaz'da

Bir yandan şampiyonluk yarışında emin adımlarla yürüyen Galatasaray, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Bu sezon kadrosunu Icardi ve Zaniolo gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar şimdi de bir başka dünya yıldızı Brahim Diaz'ı izlemeye aldı.

Umut Yılmaz
09:19 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okan Buruk ve Cenk Ergün, Milan-Inter maçında Diaz'ı izledi.

Okan Buruk ve Cenk Ergün, Milan-Inter maçında Diaz'ı izledi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, son 5 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takım, sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.


Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımın Milan'ın 10 numaralı futbolcusu Brahim Diaz'ı izlediği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Inter karşılaşmasını San Siro'da takip eden teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün Diaz'ı yakın markaja aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.


Bu sezon Milan forması altında 40 maça çıkan yıldız 10 numara, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.


Zaniolo'nun parasıyla alınacak

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan birçok kulübün ilgisi bulunuyor. Serie A ekiplerinden Milan ve Juventus'un sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Zaniolo'dan 30 milyon euro gelir bekleyen Aslan, İtalyan oyuncunun satılması halinde Diaz için harekete geçecek.


Brahim Diaz, satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid tarafından Milan'a kiralandı. İtalyan ekibi, genç yıldızın 22 milyon euroluk satın i alma opsiyonunu henüz kullanmadı. Diaz'ın sezon sonunda Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor. İspanyol oyuncunun hem Milan hem de Real Madrid'deki geleceğini yakından takip eden Galatasaray, uygun ortamın oluşması halinde devreye girecek.





#Galatasaray
#Brahim Diaz
#Milan
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