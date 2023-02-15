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Spor

Aston Villa Enner Valencia'nın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan olan Enner Valencia'nın peşine düştü. İngiliz ekibi, 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:56 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile masaya oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, golcü oyuncunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor. Fakat henüz Fenerbahçe ile Valencia arasında anlaşma sağlanamadı.


Aston Villa Enner Valencia'nın peşinde

Ekvadorlu golcünün peşinde birçok takım bulunuyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Enner Valencia'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu bedavaya almak isteyen İngilizler, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.


Jesus'tan Valencia'ya övgü

Teknik direktör Jorge Jesus, Valencia'ya övgülerde bulunurken, "Ona çok inanıyorum. Maçı okuma doğru anda golü atma gibi bir özelliği var. Maçın son bölümünde veya uzatmalarda gol atacağını biliyordum, hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir, fakat gol atamaz. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor" dedi.


Bu sezon Fenerbahçe ile 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol ve 4 asistle oynadı.







#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Aston Villa
1 saat önce
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Aston Villa Enner Valencia'nın peşinde
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