Premier Lig 17. haftasında Aston Villa evinde Manchester City’i konuk ediyor. Bugün saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Peter Bankers yönetecek. Ligde son iki maçında puan kaybeden Manchester City kötü gidişata bir son vermek istiyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi nereden izlenir? İşte Aston Villa - Manchester City canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.
Manchester City, Premier Lig 16. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Villa Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 15.30’da başlayacak. Aston Villa - Manchester City maç kadrosu ve ilk 11’ler, canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI SKOR
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU
İLK 11’LER
ASTON VİLLA
23 Emiliano Martinez
2 Matty Cash
4 Ezri Konsa
12 Lucas Digne
14 Pau Torres
7 John McGinn
8 Youri Tielemans
24 Amadou Onana
44 Boubacar Kamara
9 Jhon Duran
27 Morgan Rogers
MANCHESTER CİTY
18 Stefan Ortega
5 John Stones
24 Josko Gvardiol
25 Manuel Akanji
82 Rico Lewis
8 Mateo Kovacic
10 Jack Grealish
19 İlkay Gündoğan
20 Bernardo Silva
47 Philip Foden
9 Erling Haaland