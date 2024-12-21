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Aston Villa - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Aston Villa - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

14:5821/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Manchester City, Premier Lig 16. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak
Manchester City, Premier Lig 16. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak

Premier Lig 17. haftasında Aston Villa evinde Manchester City’i konuk ediyor. Bugün saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Peter Bankers yönetecek. Ligde son iki maçında puan kaybeden Manchester City kötü gidişata bir son vermek istiyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi nereden izlenir? İşte Aston Villa - Manchester City canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

Manchester City, Premier Lig 16. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Villa Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 15.30’da başlayacak. Aston Villa - Manchester City maç kadrosu ve ilk 11’ler, canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Aston Villa - Manchester City maçı
bugün saat 15.30
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 3
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI SKOR

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Aston Villa - Manchester City maçını canlı izlemek için

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

İLK 11’LER

ASTON VİLLA

23 Emiliano Martinez

2 Matty Cash

4 Ezri Konsa

12 Lucas Digne

14 Pau Torres

7 John McGinn

8 Youri Tielemans

24 Amadou Onana

44 Boubacar Kamara

9 Jhon Duran

27 Morgan Rogers

MANCHESTER CİTY

18 Stefan Ortega

5 John Stones

24 Josko Gvardiol

25 Manuel Akanji

82 Rico Lewis

8 Mateo Kovacic

10 Jack Grealish

19 İlkay Gündoğan

20 Bernardo Silva

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#Aston Villa
#Manchester City
#Premier Lig

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