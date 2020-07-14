​Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel hastaneye kaldırıldı

İtalya Serie A'a bugün Atalanta sahasında Brescia'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibe golcü oyuncuları Luis Muriel'den kötü haber geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atalanta'nın forvet oyuncusu Luis Muriel'in hastaneye kaldırıldı. Evindeki merdivenlerden düşen ve kafa travması geçirdiğine dair şüpheler bulunan 29 yaşındaki oyuncu hastaneye götürüldü.
- Atalanta bu sezon ligde 32 karşılaşmada topladığı 67 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Luis Muriel ise 35 karşılaşmada 18 gol ve 1 asistle oynadı.
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