Atletico Madrid'den geç oyuncuya 30 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Atletico Madrid, genç yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin forması giyen Matheus Cunha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid, 22 yaşındaki genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 31 Ocak 2020 tarihinde Leipzig'den 18 milyon euro karşılığında transfer olan Cunha, bu sezon oynadığı 1 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Geride bıraktığımız sezon, Alman ekibinin formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 8 gol ve 7 asistle oynadı. Matheus Cunha santrafor, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabiliyor.