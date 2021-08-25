Spor Atletico Madridden geç oyuncuya 30 milyon euro
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Atletico Madrid'den geç oyuncuya 30 milyon euro

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin forması giyen Matheus Cunha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Atletico Madridden Matheus Cunhaya 30 milyon euro
Matheus Cunha ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer çalışmalarına devam eden Atletico Madrid, genç yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin forması giyen Matheus Cunha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid, 22 yaşındaki genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 31 Ocak 2020 tarihinde Leipzig'den 18 milyon euro karşılığında transfer olan Cunha, bu sezon oynadığı 1 karşılaşmada 1 asist yaptı.

  • Geride bıraktığımız sezon, Alman ekibinin formasıyla 28 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 8 gol ve 7 asistle oynadı. Matheus Cunha santrafor, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabiliyor.

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.