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Nuri Şahinli Borussia Dortmund Augsburg'a mağlup: Zirveden uzaklaşıyor |ÖZET

Nuri Şahinli Borussia Dortmund Augsburg'a mağlup: Zirveden uzaklaşıyor |ÖZET

20:4526/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Nuri Şahin
Nuri Şahin

Almanya Bundesliga 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikada Maurice (2) kaydetti. Dortmund'un tek golünü 4. dakikada Malen attı. Augsburg - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Borussia Dortmund, Bundesliga 8. hafta karşılaşmasında Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.


Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 50. dakikada Maurice (2) attı.


Dortmund'un tek golünü 4. dakikada Malen kaydetti.


Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund 13 puanla 7. sıraya geriledi. Augsburg puanını 10 yaparak 11. sıraya yükseldi.


AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU


AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Augsburg - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için

BUNDESLİGA PUAN DURUMU


#Borussia Dortmund
#Augsburg
#Bundesliga

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