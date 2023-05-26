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Spor

Augsburg Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den aldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 25 yaşındaki oyuncu Alman Milli Takımı'na kadar yükselirken, Augsburg Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullandı.

Haber Merkezi
09:42 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Berisha'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Berisha'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Fenerbahçe'de geçen sezon beklenileni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı. Almanya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 25 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takıma geri dönmeyecek.


Bild'in haberine göre Augsburg, Mergim Berisha'nın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe, Berisha'nın transferinden 4 milyon euro kazanacak. Sarı-lacivertli kulüp, Alman golcüyü Salzburg'dan 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.


Daha fazlasına satacak

Geçen haftalarda Kicker'da yer alan haberde Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar veren Augsburg'un asıl hedefinin 25 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek bir bedelle başka bir kulübe satmak olduğu iddia edilmişti.


Bu sezon Augsburg formasıyla 23 Bundesliga maçına çıkan Mergim Berisha, bu maçlarda takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.





#Fenerbahçe
#Berisha
#Augsburg
27 dakika önce
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