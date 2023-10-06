Avrupa maçının ardından iki futbolcuya kelepçeli gözaltı

Josue bir dönem Galatasaray forması giymişti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı.
Olaylar sonucunda Legia Varşovalı futbolculardan Josue ve Pankov Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik güçleriyle kavga ettiği belirtilen iki futbolcunun, kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğü görüldü.
Gözaltına alınan futbolculardan Josue, Türkiye'de Bursaspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Akhisarspor formalarını giymişti.