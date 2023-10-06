Avrupa maçının ardından iki futbolcuya kelepçeli gözaltı

🚨Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar-Legia Varşova maçındaki olaylardan sonra konuk ekip futbolcusu Josue polis tarafından gözaltına alındı.



📌Josue ülkemizde Bursaspor, Akhisarspor, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da forma giymişti. pic.twitter.com/JV0SZGzTZv