Spor Avrupada ara transfer hareketli geçti
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Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer dönemi sona erdi. Transferler arasında en yüksek bonservis ödenen futbolcu Dusan Vlahovic oldu.

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Haber Merkezi İHA
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Adama Traore

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak 2022 itibarıyla sona erdi. Kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Fiorentina’dan Dusan Vlahovic için ödenirken, Juventus bu transfere 81.60 milyon Euro harcadı. Avrupa’nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı.

Barcelona Adama Traore’yi renklerine bağlarken, Sevilla da Anthony Martial’ı transfer etti. Fenerbahçe’nin eski forveti Vedat Muriqi ise sezonun kalan bölümünde Mallarco forması giyecek. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Coutinho transferi ile dikkat çekerken, Everton ise Tottenham’ın genç futbolcusu Delle Alli ve Manchester United’dan Donny van de Beek ile sözleşme imzaladı. Juventus’un İsveçli forveti Dejan Kulusevski ise 1,5 yıllığına 10 milyon Euro karşılığında Tottenham’a kiralandı.

Ara transfer döneminde en fazla bonservis ödenen futbolcular şu şekilde:


  • Dusan Vlahovic (Juventus): 81.60 milyon Euro
  • Ferran Torres (Barcelona): 55 milyon Euro
  • Luis Diaz (Liverpool): 45 milyon Euro
  • Bruno Guimaraes (Newcastle United): 42.10 milyon Euro
  • Lucas Digne (Aston Villa): 30 milyon Euro
  • Chris Wood (Newcastle United): 30 milyon Euro
  • Yuri Alberto (Zenit): 20 milyon Euro
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham): 19 milyon Euro
  • Julian Alvarez (Manchester City): 17 milyon Euro
  • Romain Faivre (Olimpik Lyon): 15 milyon Euro
  • Kieran Trippier (Newcastle United): 15 milyon Euro

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