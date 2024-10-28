Avrupa’nın 5 büyük liginde liderler değişmedi: İşte son durum…

İspanya La Liga 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Real Madrid 26 Ekim Cumartesi günü evinde Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Barcelona'ya rakip olduğu son dört resmi maçı kazanan Real Madrid, ligde 24 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid'e rakip olduğu son 14 resmi maçın 10'unu kaybeden Barcelona ise 27 puanla ligde lider konumda. Milli futbolcu Arda Güler’in kritik maçta görev alıp almayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.