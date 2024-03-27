EURO 2024 için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlamasına 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever ‘EURO 2024 ne zaman başlayacak, Türkiye’nin grubunda kimler var?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.