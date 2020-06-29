Avusturya'da şampiyon değişmedi: Üst üste 7. kez ipi göğüslediler

Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu.

Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.

'Er kommt nach nachhaus' – 📰 https://t.co/yWGMlReXcJ #RBSHTB #SERIENMEIS7ER pic.twitter.com/z57zgIVww0 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 28, 2020



