Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Milli yıldıza teklif götürdü

Sezon sonunda İtalyan devi Roma ile olan sözleşmesi resmen sona erecek olan ve boşa çıkmaya hazırlanan 29 yaşındaki deneyimli sağ bek için Aziz Yıldırım kurmayları vasıtasıyla düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinin bitecek olmasını büyük bir fırsat olarak gören Yıldırım ekibinin, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve resmi teklifini ilettiği belirtildi.