Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Milli yıldıza teklif götürdü

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi çalışmalarına hız veren adaylardan Aziz Yıldırım, transferde dev bir hamle yaptı. Yıldırım ve ekibinin, Roma forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik için resmi temaslara başladığı ve oyuncuya teklif sunduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim yarışı kızışırken, başkan adayı Aziz Yıldırım transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Mevcut kadroyu güçlendirmek ve yerli rotasyonunu elit seviyeye çekmek isteyen Yıldırım yönetimi, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik’i gözüne kestirdi.
Sezon sonunda İtalyan devi Roma ile olan sözleşmesi resmen sona erecek olan ve boşa çıkmaya hazırlanan 29 yaşındaki deneyimli sağ bek için Aziz Yıldırım kurmayları vasıtasıyla düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinin bitecek olmasını büyük bir fırsat olarak gören Yıldırım ekibinin, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve resmi teklifini ilettiği belirtildi.
Seçim kozu olarak taraftara güçlü bir yerli oyuncu kadrosu vadetmek isteyen Aziz Yıldırım ve yönetim listesi, sandıktan zaferle çıkmaları halinde bu transferi jet hızıyla bitirmeyi amaçlıyor. Planlamalar dahilinde, milli sağ bek ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması konusunda tam mutabakat sağlanması hedefleniyor.