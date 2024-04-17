Spor

PSG yarı finalde: Paris Saint-Germain deplasmanda Barcelona'yı mağlup etti |ÖZET

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Paris Saint-Germain 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha ve 61, 89. dakikada Kylian Mbappe (2) kaydetti. Barcelona'da Ronald Araujo maçın 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Katalan ekibinin tek golünü 12. dakikada Raphinha attı. Barcelona - Paris Saint-Germain maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:11 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
PSG dört golle turladı.
PSG dört golle turladı.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha ve 61, 89. dakikada Kylian Mbappe (2) kaydetti.


Barcelona'nın golünü 12. dakikada Raphinha attı. Katalan devinde Ronald Araujo maçın 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


56. dakikada teknik direktör Xavi hakeme yoğun itirazlarından dolayı direkt kırmızı kart gördü.


Paris Saint Germain'in yarı finaldeki rakibi Alman ekibi Borussia Dortmund oldu.


BARCELONA - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇ SONUCU


BARCELONA - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Paris Saint-Germain maçının özetini izlemek için

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI


#Barcelona
#Paris Saint-Germain
#Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi vize ve final sınav tarihleri açıklandı