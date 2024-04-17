Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha ve 61, 89. dakikada Kylian Mbappe (2) kaydetti.
Barcelona'nın golünü 12. dakikada Raphinha attı. Katalan devinde Ronald Araujo maçın 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
56. dakikada teknik direktör Xavi hakeme yoğun itirazlarından dolayı direkt kırmızı kart gördü.
Paris Saint Germain'in yarı finaldeki rakibi Alman ekibi Borussia Dortmund oldu.