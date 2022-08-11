Bardhi tamam sırada Gudelj var

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Levante forması giyen orta saha oyuncusu Enis Bardhi’de son aşamaya geldi. Bordo-mavili ekip hem futbolcuyla hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Bardhi’nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu da Trabzonspor’a sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Bardhi’nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor’un kasasından 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir miktar bonus ücreti çıkacak. Bordo-mavili takımın Levante ile yaptığı bu anlaşma gereği ödenecek bonservisin taksitlere bölüneceği kaydedildi.

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10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da oynayan Bardhi’nin muhtemelen hafta sonu Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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Nemanja Gudelj iddiası

Trabzonspor’da gündemde olan bir diğer ismin ise İspanyol ekibi Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Nemanja Gudelj olduğu iddia edildi. İspanyol basınında bordo-mavililerin, Sırp futbolcu için resmi teklifini sunduğu duyuruldu. Trabzonspor’un İspanyol kulübüne teklifi bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro oldu. Sevilla’nın bu teklife yanıtı bekleniyor. Görüşmelerin bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. İspanyol basınında çıkan haberde ayrıca Sevilla’nın transfere sıcak baktığına da vurgu yapıldı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda stoperde de görev yapabiliyor. Gudelj’in İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Sırp yıldızın piyasa değeri ise 4 milyon Euro. 2019 yılının Temmuz ayından beri İspanya’da oynayan futbolcu, La Liga’da sahaya çıktığı 74 maçta 3 bin 257 dakika forma giydi.

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