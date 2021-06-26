Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Ümit Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Resmi imza pazartesi günü

61 Saat'e açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, oyuncuyla ilgili olarak kendisini aradığını söyleyen Tahiroğlu, "Başkan bir hata önce beni aradı ama bu süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş da çok ilgilendi"

21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer sürecini de anlatan başkan Sedat Tahiroğlu, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız” dedi.

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Bonservis ücreti 1.5 milyon euro

Ayrıca basında yer alan diğer haberlerde, geride bıraktığımız sezon 36 karşılaşmada, 8 gol ve 5 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz'ın 1.5 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olduğu iddia edildi.

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