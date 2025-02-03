Başarılar yaşayacağız

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Milan’ın İspanyol golcü oyuncusu Alvaro Morata transferini bitirdi ve dün İstanbul'a getirdi. Dün sabah saatlerinde sarı-kırmızlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçilen bildirimde, “Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi. Morata'nın 1.5 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, kiralama bedeli olarak İtalyan ekibine 6 milyon Euro vereceği de öğrenildi. Oyuncuya bu sezon sonuna kadar 3.5 milyon Euro yıllık ücret ödeneceği de kaydedildi. Morata, gelecek sezon ise 7 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu da yer alacak. Opsiyon bu sezon sonu devreye alınırsa 8 milyon, gelecek sezon sonunda kullanılırsa 9 milyon Euro ödenecek.

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Dün öğle saatlerinde İstanbul’a gelen Morata’yı Galatasaray taraftarları yoğun sevgi gösterileri altında karşıladı. İspanyol golcü de bariyerleri aşarak taraftarların yanına giti ve üçlü çektirdi. Morata, “Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Çok zor bir transfer süreci bitirildi. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Mutlu ve gururluyum. Her şeyimi vermek için geldim" diye konuştu. Daha önce İstanbul'da Rams Park'ta oynadığını belirten Morata, "Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Daha buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Onların karşısında oynamak ve başarılar yaşatmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Ardından sağlık kontrolünden geçen ve resmi imzayı atan Morata daha sonra özel uçakla Gaziantep'e gitti. İspanyol golcü, sarı-kırımzılı takımda 77 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe’nin önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Galatasaray'da, sakatlıkları süren Icardi ve Kerem Demirbay'ın ardından aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax maçı sonrası sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün kadroda yer almadı. Victor Nelsson'un ise son antrenmana katılmadığı ve muhtemel bir transfer ihtimalinden dolayı kendi isteğiyle kamp kadrosunda olmadığı açıklandı. Yeni transfer Morata da İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Gaziantep'e gitti.







