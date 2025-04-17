Başkan Serdal Adalı yıldız oyuncunun ayrılığını açıkladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki gündeme dair katıldığı Trt Spor yayınında gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.





11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurulu işaret eden Adalı, gelecek sezonun planlaması hakkında da konuştu.





Başkan Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları şu şekilde;

'Bankalar Birliği'nden çıkacağız'

"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."

'Hasan Bey provoke etmek için geldi'

"Hasan Arat için BJK TV açık, gelsin konuşsun. 24 saat BJK TV emrinde, istediği yere kameraları yollarız. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini. Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş."

'Ciro Immobile'yi almazdım'

"1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım."





'Planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu'

"Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor."

'Gitmelerine sıcak bakmıyoruz'

"Rafa Silva için gelen bir teklif yok. Mustafa Erhan Hekimoğlu diğer gençlere teklif geliyor. Gitmelerine sıcak bakmıyoruz. Çebi döneminde alınan adamları almam. Üç tane 2 milyon euroluk oyuncu alacağıma, pahalı bir adam alırım."





'Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi'

"Alexander Sörtloh olmaz! Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Konuştuk, konuşmadığımızı mı zannediyorsunuz. Yedeği yok, bırakmıyorlar. Santrforda konu başka başka isimler olabilir ama bir santrafor alacağım. Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz."





'Ayrılacağını düşünüyoruz'

"Aldığım geri dönüşlere göre Ciro Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz."







