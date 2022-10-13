Spor ÖZET | Bayer Leverkusen - Porto 0-3
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ÖZET | Bayer Leverkusen - Porto: 0-3

Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında B grubunda Porto, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşti. Leverkusen ise 3 puanla son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerine ve Bayer Leverkusen - Porto maçının özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayer Leverkusen-Porto: 0-3 maç özeti, Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Bayer Leverkusen - Porto 0-3 maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında B grubunda Bayer Leverkusen evinde Porto'yu konuk etti. Bay Arena'da 30.210 seyircinin izlediği karşılaşmada Porto, Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.

Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip Galeno'nun golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada penaltı kazanan Leverkusen ise Kerem Demirbay'ın vuruşunda penaltıdan yararlanamadı.

İkinci yarıda 53. dakikada kazanılan penaltıda Taremi skoru 2-0'a taşırken 64. dakikada da yine penaltıdan Taremi skoru 3-0 yaptı ve maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte B grubunda Porto puanını 6 yaparak 2. sıraya yerleşirken, Bayer Leverkusen ise 3 puanla son sırada kaldı.

  • Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta karşılaşmalarında Club Brugge sahasında Porto'yu, Atletico Madrid ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Bayer Leverkusen - Porto maç özeti


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