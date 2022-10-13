ÖZET | Bayer Leverkusen - Porto: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında B grubunda Bayer Leverkusen evinde Porto'yu konuk etti. Bay Arena'da 30.210 seyircinin izlediği karşılaşmada Porto, Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.
Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip Galeno'nun golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada penaltı kazanan Leverkusen ise Kerem Demirbay'ın vuruşunda penaltıdan yararlanamadı.
İkinci yarıda 53. dakikada kazanılan penaltıda Taremi skoru 2-0'a taşırken 64. dakikada da yine penaltıdan Taremi skoru 3-0 yaptı ve maçın skorunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte B grubunda Porto puanını 6 yaparak 2. sıraya yerleşirken, Bayer Leverkusen ise 3 puanla son sırada kaldı.
- Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta karşılaşmalarında Club Brugge sahasında Porto'yu, Atletico Madrid ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Bayer Leverkusen - Porto maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R— SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022