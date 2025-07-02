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Bayer Leverkusen'den stopere takviye

Bayer Leverkusen'den stopere takviye

13:342/07/2025, Çarşamba
AA
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Quansah, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.
Quansah, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

Bayer Leverkusen, Premier Lig takımlarından Liverpool'un 22 yaşındaki İngiliz stoperi Jarell Quansah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un 22 yaşındaki İngiliz stoperi Jarell Quansah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoper, Leverkusen'e Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeyle katılıyor." denildi.


Quansah, geçen sezon Liverpool formasıyla 13 Premier Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dahil tüm kulvarlarda 25 maçta oynadı.

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