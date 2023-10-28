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Spor

Bayern Münih - Darmstadt: 8-0 |ÖZET

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti. Harry Kane 51, 69 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Bayern Münih - Darmstadt maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:25 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:07 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih farka koştu.

Bayern Münih farka koştu.

Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti. Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.




2 takımda maçı eksik tamamladı

Ev sahibi takımdan Joshua Kimmich karşılaşmanın 4. dakikasında, konuk ekipten ise 21. dakikada Klaus Gjasula, 41. dakikada da Matej Maglica kırmızı kart gördü.


Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.









#Bayern Münih
#Darmstadt 98
#Galibiyet
#Bundesliga
7 saat önce
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İlk yarıda 3 kırmızı kart, ikinci yarıda 8 gol: Bayern Münih 8-0 Darmstadt | ÖZET