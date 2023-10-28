Bayern Münih, sahasında Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti. Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.