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Spor Bayern Münih Freiburg engelini 4 golle geçti 12 kişi oynadılar
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Bayern Münih Freiburg engelini 4 golle geçti: 12 kişi oynadılar

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 yendi. Ayrıca karşılaşmanın son anlarında Münih, oyuncu değişikliği sırasında yaşanan bir kargaşadan dolayı kısa bir süreliğine 12 kişi oynadı.

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Haber Merkezi AA
Bayern Münih Freiburg engelini 4 golle geçti: 12 kişi oynadılar
Bayern Münih sahada 12 kişi ile yer aldı.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 28. haftasında Europa-Park Stadı’nda Freiburg’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 58. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda arka arkaya goller

Freiburg bu gole 63. dakikada Niels Petersen’in golüyle cevap vererek 1-1’lik eşitliği sağladı. Bayern Münih kalan bölümde üstün bir oyun sergileyerek 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90+6. dakikada Marcel Sabitzer ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66’a çıkardı. Freiburg ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

12 kişi oynadılar

Bayern Münih, Freiburg'a karşılaşmasında 85. dakikada oyuncu değişikliği gerçekleştirdikten sonra kısa bir süreliğine sahada 12 oyuncuyla yer aldı. Daha sonra dördüncü hakemin müdahalesiyle bu hatadan dönüldü.

  • "Can sıkıcı bir durum"
  • Maçın hakemi Christian Dingert, karşılaşma sonrasında yaşanan durum hakkında konuştu. Dingert, "Tamamen kafa karıştırıcı bir durumdu. Bayern'den çifte bir değişiklik geldi. Tabelada başlangıçta yanlış bir sayı görüntülendi, bu yüzden Coman alındığını anlamadı. Bu yüzden kısa bir süre oyunda 12 kişi vardı. Bunu fark ettik ve oyunu durdurduk. Sonra birbirimize danıştık ve oyuna devam ettik. Bu bizim için can sıkıcı çünkü artık maç için odak noktası o sahne. Bunu maç raporuna not edeceğiz" dedi.
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