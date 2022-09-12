Spor Belhandanın Trabzonspora attığı gol neden iptal edildi?
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Belhanda'nın Trabzonspor'a attığı gol neden iptal edildi?

Younes Belhanda'nın Trabzonspor'a attığı golün geçerli sayılmaması sosyal medyada tartışma çıkardı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın golü neden iptal ettiğini anlayamayan futbolseverler kararı sorguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhandanın Trabzonspora attığı gol neden iptal edildi?
Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın Trabzonspor maçında attığı gol geçerli sayılmadı.

Pozisyon sonrasında futbolseverler golün neden iptal edildiğini anlayamadı.

Eski hakem Abdullah Yılmaz pozisyonu yenisafak.com Spor Servisi'ne değerlendirdi;

  • "Belhanda'nın kornerde topa iki kez dokunduğunu düşünmüş hakem. Ancak Belhanda'nın takım arkadaşı dokunuyor topa. Gol verilmeliydi. Kural hatası itirazı olabilir ancak hakem pozisyon noktalanmadan düdüğünü çalmış. Bu yüzden kural ihlali olmaz. Ancak net bir hakem hatası var."
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