Bellingham transferi resmiyet kazandı: Bonservis bedeli oldu

Real Madrid yeni sezonun ilk transferini yaptı. Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek.

103 milyon euro +bonuslar

103 milyon euro +bonuslar

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı. İspanyol devi, Dortmund'a 103 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan sözleşmede Jude Bellingham'ın bonservis bedelinin yüzde 30'una varan bonus maddeleri de bulunuyor.

Kariyerine Birmingham altyapısında başlayan Jude Bellingham ile 2019-20 sezonunda profesyonel sözleşme imzalandı. Başarılı futbolcu burada gösterdiği performansla 25 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.