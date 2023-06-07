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Spor

Bellingham transferi resmiyet kazandı: Bonservis bedeli oldu

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı Real Madrid'e sattığını resmen duyurdu. Buna göre Real Madrid, Jude Bellingham için Alman ekibine 103 milyon Euro + bonuslar ödeyecek.

18:11 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jude Bellingham 25 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu

Jude Bellingham 25 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu

Real Madrid yeni sezonun ilk transferini yaptı. Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek.


103 milyon euro +bonuslar

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı. İspanyol devi, Dortmund'a 103 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.


Öte yandan sözleşmede Jude Bellingham'ın bonservis bedelinin yüzde 30'una varan bonus maddeleri de bulunuyor.


Kariyerine Birmingham altyapısında başlayan Jude Bellingham ile 2019-20 sezonunda profesyonel sözleşme imzalandı. Başarılı futbolcu burada gösterdiği performansla 25 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.


Alman ekibiyle 132 maça çıkan Jude Bellingham 24 gol, 25 asistlik katkı verdi.



#Jude Bellingham
#Real Madrid
#Borussia Dortmund
1 saat önce
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