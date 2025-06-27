Benfica'dan 37 yaşındaki stoper ile 1 yıl daha devam kararı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Otamendi'nin sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Hadi kaptan!" ifadeleri kullanıldı. Takımın kaptanlığını da yapan Otamendi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica'da bu sezon 53 maçta oynadı.