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Benfica'dan 37 yaşındaki stoper ile 1 yıl daha devam kararı

Benfica'dan 37 yaşındaki stoper ile 1 yıl daha devam kararı

23:5927/06/2025, Cuma
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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Benfica, 37 yaşındaki stoperin sözleşmesini 1 yıl uzattı
Benfica, 37 yaşındaki stoperin sözleşmesini 1 yıl uzattı

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, 37 yaşındaki Arjantinli stoperi Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Otamendi'nin sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Hadi kaptan!" ifadeleri kullanıldı. Takımın kaptanlığını da yapan Otamendi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica'da bu sezon 53 maçta oynadı.


Nicolás Otamendi kimdir?

Tam adı, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, 12 Şubat 1988 Buenos Aires, Arjantin doğumlu futbolcudur. Primeira Liga ekiplerinden Benfica forması giymektedir.

2015'te 25 milyon euroya Valencia'dan Manchester City'ye transfer olmuştur. 2022'de Arjantin ile FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu elde etmiştir.

#Benfica
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