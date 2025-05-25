Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.





Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.





Siyah-beyazlıların golünü 64. dakikada Joao Mario atarken, Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Samet Akaydin ve 90+1. dakikada Sowe attı.





Bu sonucun ardından Beşiktaş 59 puanla 4. sırada kaldı. Karadeniz ekibi 46 puanla 11. sıraya yükseldi.





Kara-kartal son hafta Bodrum FK'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar üçüncülük için kazanıp Samsunspor'un Kayserispor karşısında mağlup olmasını bekleyecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

22' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ciro Immobile'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

27' Altin Zeqiri'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topa hakim olmayı başardı.

33' Amir Hadziahmetovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Keny Arroyo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

İKİNCİ YARI

61' Rizespor, Samet Akaydin'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Casper Hojer'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, altıpas önünden gelişine kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

64' Beşiktaş, Joao Mario'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Masuaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Joao Mario, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

90+1' Sağ kanattan ceza sahasına giren Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte önünde bulan Ali Sowe, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Pes Etmeyenlerin Takımı ➕3⃣ pic.twitter.com/3kund0BkQt — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 25, 2025





BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









Beşiktaş ilk 4'ü garantiledi

Siyah-beyazlı takım, sezonu ilk 4'te tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, 5. basamaktaki RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 54 puanda kalması sonrasında sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiye aldı.





Immobile sezonu erken bitirdi

Beşiktaş'ta Ciro Immobile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FM maçlarında da sarı kart gören tecrübeli forvet, Çaykur Rizespor müsabakasının 40. dakikasında da sarı kart gördü. İtalyan oyuncu, siyah-beyazlı takım adına sezonun kapanış müsabakası Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.





Joao Mario 6. golünü attı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 6. gol sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın 1-0 geriye düşmesinden 3 dakika sonra ceza sahasında bulduğu topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu skoru 1-1 yaparak takımını yeniden oyuna ortak etti. Ligde 4. golünü atan Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol kaydetti.





Beşiktaşlı taraftarlar Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Rachid Ghezzal'ı siyah-beyazlı taraftarlar unutmadı. Eski takımına karşı ilk kez Tüpraş Stadı'nda rakip olan Çaykur Rizesporlu Ghezzal, 78. dakikada oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar eski futobolcularını uzun süre alkışladı.





Futbolcular protesto edildi

Çaykur Rizespor'un 2-1 öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları protesto etti. Uzun süre siyah-beyazlı oyuncuları yuhalayan tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, protesto üzerine tribünlere gitmekten vazgeçerek alkışlamakla yetindi.





Beşiktaş, Rizespor'a ligde 23 maç sonra kaybetti

Siyah-beyazlı takım, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de 23 maç sonra yenildi. Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 19 sene sonra 2-1'lik skorla Karadeniz ekibine kaybetti. İki takım arasında oynanan son 24 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken 7'si berabere sona erdi. Rizespor, bu süreçte 1 kez kazandı.











