Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.





Siyah-beyazlıların gollerini 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Bokole (K.K) attı.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bokele, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada Tjanic kaydetti.





Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde çıktığı son dört karşılaşmada galibiyeti unuttu. Kara kartal, 21 puanla 5. sırada kalırken Göztepe puanını 21 yaparak 6. sıraya yükseldi.





Beşiktaş önümüzdeki hafta Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

3' Hızlı gelişen atakta Svensson'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Semih Kılıçsoy, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi 1:0.

9' Göztepe kalecisi Lis'in pasında top Malcom Bokele'ye çarparak kaleye yöneldi ve ağlara gitti. 2:0.

12' Bokele, kullanılan kornerde oluşan karambol sonrası topu ağlara gönderdi 2:1.

32' Göztepe, Taha Altıkardeş'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. 2:2.

İKİNCİ YARI

76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.





78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇTAN NOTLAR:

Ciro Immobile geri döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile tedavisinin tamamlamasıyla birlikte Göztepe karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı. İtalyan oyuncu ilerleyen dakikalarda oyuna dahil oldu.

Gedson Fernandes dalya dedi

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı forma ile 100. kez sahaya çıktı. 2022-2023 sezonu başında kadroya katılan Gedson, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 99 müsabakada 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki futbolcuya maç öncesi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Mourinho takip etti

Beşiktaş - Göztepe arasında oynana karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'da izledi. Portekizli çalıştırıcı iki hafta sonra oynanacak derbi öncesi rakibini analiz etmeye geldiği öğrenildi.

Yönetime tepki, Masuaku ıslıklandı

Beşiktaşlı taraftarlar üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı. Daha sonrasında taraftalar yönetimi istifaya davet ederek protesto etti.

Svensson sınıra geldi

Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi. Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü. Svensson, gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



