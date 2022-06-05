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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu: Milan Djuric

Forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ta Weghorst ve Caicedo öne çıkan isimler olurken, daha önce de gündeme gelen ve İtalyan ekibi Salernitana’da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Milan Djuric için yeniden temaslara başlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş aradığı golcüyü İtalyada buldu: Milan Djuric
Milan Djuric bu sezon 35 maçta, 5 gol ve 5 asistle oynadı.

Geride kalan sezonda gol yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş, yeni sezona kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmekte kararlı. Forvet hattı için ince eleyip sık dokuyan ve alternatifli bir liste üzerinde çalışan siyah-beyazlılarda öne çıkan isimler Wout Weghorst ve Jordy Caicedo olarak dikkat çekiyor.

3.5 milyon euroya çözmeye çalışıyor

Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Burnley’de tamamlayan Weghorst ile kiralık formülü üzerinde duran siyah-beyazlılar, Bulgaristan’ın CSKA Sofya kulübüyle de Jordy Caicedo için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Kolombiyalı oyuncunun bonservisini 3.5 milyon euroya çözmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar, bu iki oyuncuda istediğini elde edemezse İtalya Serie A ekibi Salernitana’nın golcü ismi Milan Djuric’i bitirmeye çalışacak.

  • Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
  • Geçtiğimiz nisan ayında da temas kurulan oyuncu için, son olarak İngiliz basını bir iddiada bulundu. ‘Nottinghampost’ adlı sitede yer alan bilgiye göre Beşiktaş, Serie A ekibi Salernitana’nın forveti Milan Djuric ile yeniden temasa geçti. Bosna-Hersek Milli Takımı’nda da görev alan futbolcunun, kulübüyle 30 Haziran’da sözleşmesinin bittiği ve yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi. Djuric ile Brentford ve Premier Lig’e yükselen Nottingham Forest’in de ilgilendiği öne sürüldü.

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