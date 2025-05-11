Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.
Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilecek.
Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışıyor.
Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.
Seçimde yarışan adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle: