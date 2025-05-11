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Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş başkanını seçiyor

09:2311/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Serdal Adalı & Gürkan Aksoy
Serdal Adalı & Gürkan Aksoy

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilecek.


Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışıyor.


Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.


Seçimde yarışan adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:


Serdal Adalı

Asıl üyeler:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler:
Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.

Gürkan Aksoy

Asıl üyeler:
Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
Yedek üyeler:
Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.




#Beşiktaş
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