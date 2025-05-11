Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlılarda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, 4 bin 648 oy ile başkanlığa seçildi.

30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy’dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel’in önünde bitirmişti.