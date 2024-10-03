Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola’ya konuk olacak. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Filip Glova yönetecek. Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak. Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak. Peki, Galatasaray’da Rigas Skola maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim? Icardi Rigas maçında oynayacak mı? İşte RFS - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…