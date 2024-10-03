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Kartal siftah için sahada: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Kartal siftah için sahada: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

11:193/10/2024, jeudi
G: 3/10/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ajax ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati bu maçta da forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Necip Uysal da Frankfurt maçında kadroda yer almıyor. Peki, Beşiktaş - Frankfurt maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Avrupa'da 246. maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar ilk maçında Ajax’a 4-0 mağlup oldu. Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Moatasem Al Musrati, bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

3 Gabriel Paulista

14 Felix Uduokhai

53 Emirhan Topçu

7 Milot Rashica

18 Joao Mario

73 Cher Ndour

83 Gedson Fernandes

17 Ciro Immobile

23 Ernest Muçi

27 Rafa Silva

EİNTRACHT FRANKFURT

40 Kaua Morais Vieira dos Santos

3 Arthur Theate

4 Robin Koch

5 Aurele Amenda

13 Rasmus Kristensen

35 Lucas Melo

8 Fares Chaibi

26 Eric Dina

7 Omar Marmoush

9 Igor Matanovic

16 Hugo Larsson


Cimbom RFS'ye konuk oluyor: İşte Rigas Skola - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola’ya konuk olacak. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Filip Glova yönetecek. Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak. Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak. Peki, Galatasaray’da Rigas Skola maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim? Icardi Rigas maçında oynayacak mı? İşte RFS - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…


#Beşiktaş
#Eintracht Frankfurt
#UEFA Avrupa Ligi

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