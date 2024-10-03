Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ajax ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati bu maçta da forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Necip Uysal da Frankfurt maçında kadroda yer almıyor. Peki, Beşiktaş - Frankfurt maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Avrupa'da 246. maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar ilk maçında Ajax’a 4-0 mağlup oldu. Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Moatasem Al Musrati, bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
3 Gabriel Paulista
14 Felix Uduokhai
53 Emirhan Topçu
7 Milot Rashica
18 Joao Mario
73 Cher Ndour
83 Gedson Fernandes
17 Ciro Immobile
23 Ernest Muçi
27 Rafa Silva
EİNTRACHT FRANKFURT
40 Kaua Morais Vieira dos Santos
3 Arthur Theate
4 Robin Koch
5 Aurele Amenda
13 Rasmus Kristensen
35 Lucas Melo
8 Fares Chaibi
26 Eric Dina
7 Omar Marmoush
9 Igor Matanovic
16 Hugo Larsson