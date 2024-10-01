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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını kim yönetecek?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını kim yönetecek?

13:331/10/2024, вторник
Yeni Şafak
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John Beaton
John Beaton

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek.

Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.


BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Tüpraş Stadyumu'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak olan karşılaşmayı İskoçya Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.


Daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev alan Beaton, Başakşehir-Braga maçında görev almıştı. Temsilcimiz sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.







#Beşiktaş
#Eintracht Frankfurt
#Avrupa Ligi

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