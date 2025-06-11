Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Gülşah Duman Bıçakçı'yı transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, Danilos Pizza ile BOTAŞ, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Danilos Pizza'dan Yağmur Kübra Taşar (solda), bir pozisyonda rakibi Gülşah Duman Bıçakçı ile mücadele etti.