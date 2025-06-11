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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Gülşah Duman Bıçakçı'yı transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Gülşah Duman Bıçakçı'yı transfer etti

12:1611/06/2025, Çarşamba
AA
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, Danilos Pizza ile BOTAŞ, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Danilos Pizza'dan Yağmur Kübra Taşar (solda), bir pozisyonda rakibi Gülşah Duman Bıçakçı ile mücadele etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, Danilos Pizza ile BOTAŞ, Kocaeli'de İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Danilos Pizza'dan Yağmur Kübra Taşar (solda), bir pozisyonda rakibi Gülşah Duman Bıçakçı ile mücadele etti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Gülşah Duman Bıçakçı'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gülşah Duman Bıçakçı ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında kulübümüz altyapısında başlayan basketbolcumuz gard pozisyonunda görev yapmaktadır. Gülşah Duman Bıçakçı'ya Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.


32 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon BOTAŞ'ta forma giydi.

#Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
#Gülşah Duman Bıçakçı
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