SÜPER LİG

Beşiktaş-Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

Beşiktaş-Kayserispor maçı için karar çıktı

Kayserispor, Beşiktaş'ın maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş, 6. hafta sonunda topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, 6. hafta sonunda topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın, fikstürdeki gibi İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, stadı Vodafone Park'ın zeminindeki sorun nedeniyle maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda kabul görmediği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Kayserispor'umuzun, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş tarafından Kadir Has Stadı'nda yapılması talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. Müsabaka, normal program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.

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