Beşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Atakan’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şirin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

11. dakikada beyaz noktaya gelen Güven’in penaltı vuruşunu kaleci Anıl Demir kornere çeldi.

30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Larin’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

55. dakikada kaleci Anıl Demir’in hatalı pasında araya giren Oğuzhan topa sahip oldu ve pasını hemen arakasında bulunan Güven’e çıkardı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Güven, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle gönderdi. 3-0

72. dakikada N’Sakala’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven’nin plase şutu direğin yanından auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan İbrahim Hırçın’ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mertcan Çam, düzgün son vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 3-1

90+3. dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında N’Koudo’nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Anıl topu kornere çeldi.

Maç sonucu | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu



Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseliyoruz.#BJKvTİY | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/lxeKPywWXC — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 17, 2020

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.

Kalede Ersin Destanoğlu şans buldu

Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

Vida 4 maç sonra ilk 11'de

Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı. Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu. Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Atakan Üner ikinci kez 11'de

Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olurken, İttifak Holding karşısında ilk 11'de görev almıştı.

Bu arada Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine kupa mücadelesinde Güven Yalçın forvette görev aldı.