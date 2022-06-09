Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Wout Weghorst'tan şık gol

UEFA Uluslar Ligi 2. hafta maçlarında, A Ligi 4. Grup'ta Galler sahasında Hollanda'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Gallerin'in tek golünü 90+2. dakikada Rhys Norrington-Davies kaydederken, Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri ise 50. dakikada Teun Koopmeiners ve 90+4. dakikada Wout Weghorst attı. Bu sonuçla birlikte Hollanda 2'de 2 yaparak grupta liderliğini sürdürdü. Galler ise 2'de 0 yaparak grupta son sırada yer aldı.

Wout Weghorst'u Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor

Gelecek sezon İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de forma giymeyeceğini ve takımdan ayrılacağını açıklayan Wout Weghorst için, Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girmişti. Her iki ekipte Hollandalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

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Wout Weghorst'un Galler maçında attığı gol

Wout Weghorst'un Hollanda'ya galibiyeti getiren golü! #NationsLeague @szanoanculum pic.twitter.com/lvOTYEVkPA — S Sport (@ssporttr) June 8, 2022