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Beşiktaş Vitto Brown'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Vitto Brown'u kadrosuna kattı

15:1912/07/2025, Cumartesi
AA
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Vitto Brown
Vitto Brown

ABD'li uzun forvet Vitto Brown, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile sözleşme imzalandığını duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.


Kariyeri boyunca ABD, İspanya, Fransa ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde görev alan Brown, son olarak Fransa'nın Monaco takımında forma giydi.




#Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı
#Vitto Brown
#Türkiye Basketbol Süper Ligi
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