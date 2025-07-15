Beşiktaş Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, görüşmelere başladığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen sağ Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, görüşmelere başladığı İngiliz futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."