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Beşiktaş Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı

Beşiktaş Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı

16:4215/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kyle Walker-Peters
Kyle Walker-Peters

Siyah-beyazlı kulüp, görüşmelere başladığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen sağ Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katıyor.


Siyah-beyazlı kulüp, görüşmelere başladığı İngiliz futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.


Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."






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