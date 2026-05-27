Beşiktaş'a kötü haber! Takımda kalacağı resmen duyuruldu

13:0827/05/2026, Çarşamba
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta adaylar arasında yer alan Nuno Espirito Santo’nun geleceği resmiyet kazandı. Premier Lig’den küme düşen West Ham United, Portekizli teknik adamın takımda kalacağını duyurdu.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda takımı emanet edeceği lideri bulmak için Avrupa pazarında yoğun bir mesai harcarken, listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biriyle ilgili kapılar tamamen kapandı. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında adı sıkça geçen Nuno Espirito Santo, kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı.

İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakarak küme düşen ve önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek olan West Ham United, radikal bir karara imza attı. İngiliz kulübü, yaşanan başarısızlığa rağmen Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolları ayırmayacağını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Santo'nun Championship'te de takımın başında kalacağı ve Londra ekibini yeniden Premier Lig'e çıkarmak için kurulacak yeni projenin lideri olacağı belirtildi.

#Beşiktaş
#Nuno Espirito Santo
#Futbol
