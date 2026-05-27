Beşiktaş'a kötü haber! Takımda kalacağı resmen duyuruldu

İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakarak küme düşen ve önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek olan West Ham United, radikal bir karara imza attı. İngiliz kulübü, yaşanan başarısızlığa rağmen Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolları ayırmayacağını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Santo'nun Championship'te de takımın başında kalacağı ve Londra ekibini yeniden Premier Lig'e çıkarmak için kurulacak yeni projenin lideri olacağı belirtildi.