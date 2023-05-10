Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının Tayfur'dan memnun olduğu, Maxim ile ilgili kararı ise sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Boşa çıkacak olan Redmond'ın kalması için de çaba harcanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.