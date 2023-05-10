Raul Jimenez, Meksika milli takımıyla ise 101 maçta 29 gol attı.
Sezon sonu yaklaşırken, kulüplerin planları dahilindeki transfer çalışmaları da Avrupa medyasına yansımaya başladı. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon transfer planlamasını teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde sürdüreceği öğrenilen Beşiktaş'ta Premier Lig forveti gündeme geldi.
İtalyan basını, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın forvet transferi için Raul Jimenez'i gündemine aldığını yazdı.
İngiliz Premier Lig ekibi Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor. Jimenez'in şimdiden birçok talibi ortaya çıktı. Haberde, tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve Jimenez ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.
Raul Jimenez Kimdir?
Wolverhampton takımında Forvet mevkinde forma giyen Raul Jimenez, 05 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 76 kilo olan Raul Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır. Futbola Meksika Ligi ekiplerinden Club America altyapısında başlayan Jimenez, 14/15 sezonu başında 10.5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.
İspanyol ekibinde bir sezonda çıktığı 28 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Ertesi sezon ise bu sefer 22 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Meksikalı golcü, Portekiz ekibinde 120 maçta 31 gol atıp 14 asist yaptı.
2018/19 sezonunda Jimenez'i 3 milyon Euro bedelle kiralayan Wolves, oyuncunun performansını beğenerek 38 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 20/21 sezonunda maç içerisinde aldığı darbe sonrası kafatası kırığı geçiren Meksikalı yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kaldı.
Meksikalı golcü bu sezon İngiliz ekibinde 18 maçta süre alırken, 3 gol kaydetti, 1 asist yaptı.