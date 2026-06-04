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Beşiktaş'a veda etti: İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'a veda etti: İstanbul'dan ayrıldı

17:114/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
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Vasquez, Karagümrük maçında 90 dakika Beşiktaş kalesini korumuş mücadele 0-0 bitmişti.
Vasquez, Karagümrük maçında 90 dakika Beşiktaş kalesini korumuş mücadele 0-0 bitmişti.

Beşiktaş, devre arasında İtalyan ekibi Roma'dan kiraladığı 28 yaşındaki Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpte yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ilk ayrılık kaleci departmanında yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş'ın geçtiğimiz şubat ayında İtalya Serie A ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 28 yaşındaki Kolombiyalı eldiven Devis Vasquez ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İşlemleri tamamlanan oyuncu, bugün resmi olarak İstanbul'dan ayrıldı.

Deneyimli kaleci, Beşiktaş forması altında yalnızca Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleyi koruma şansı yakalamıştı.

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