Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 9. dakikasında siyah-beyazlılar, Omar Colley'in attığı golle 1-0 öne geçti.
30 yaşındaki stoper, siyah beyazlılara attığı gollerle katkı vermeye devam ediyor. Gambiyalı oyuncu, toplamda 5. golünü ligde ise 4. golünü atarak dört gollü Vincent Aboubakar ve Oxlade-Chamberlain'i yakalayarak en golcü oyuncu konumuna geldi.
Omar Colley, siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 2.3 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan transfer edilmişti.