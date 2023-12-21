Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Buna göre birçok futbolcunun bonservis değeri düştü veya yükseldi. Son verilerin eklenmesinin ardından Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek futbolcusu oldu. Sacha Boey'u Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Tete ve Icardi takip ediyor. Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerine haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.