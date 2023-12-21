|
Spor

Kara Kartal'ın golcüsü stoper Colley

Beşiktaş-Alanyaspor maçının 9. dakikasında fileleri havalandıran Gambiyalı stoper Omar Colley, gol sayısını 4'e yükselterek siyah-beyazlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

20:26 - 21/12/2023 четверг
Güncelleme: 20:53 - 21/12/2023 четверг
Yeni Şafak
Omar Colley
Omar Colley

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 9. dakikasında siyah-beyazlılar, Omar Colley'in attığı golle 1-0 öne geçti.


30 yaşındaki stoper, siyah beyazlılara attığı gollerle katkı vermeye devam ediyor. Gambiyalı oyuncu, toplamda 5. golünü ligde ise 4. golünü atarak dört gollü Vincent Aboubakar ve Oxlade-Chamberlain'i yakalayarak en golcü oyuncu konumuna geldi.



Omar Colley, siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 2.3 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan transfer edilmişti.








#Beşiktaş
#Omar Colley
#Gol
#Alanyaspor
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri AK Parti belediye başkan adayları 2024 kesin liste detayları paylaşıldı