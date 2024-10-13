Beşiktaş'ın gözü derbide

Şu ana kadar ligde 9 hiç kaybetmeyen ancak son haftada Gaziantep FK deplasmanında berabere kalan siyah-beyazlıları zor bir periyot bekliyor. Beşiktaş sırayla evinde TÜMOSAN Konyaspor, ardından da deplasmanda Avrupa Ligi 3. maçında Fransız ekibi Lyon ve son olarak da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hedefi bu 3 maçtan da istediği skorla ayrılmak. Ligde maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray maçlarından 3 puanla ayrılıp, maç sayısı eşitlendiğinde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.