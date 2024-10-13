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Beşiktaş'ın gözü derbide

Beşiktaş'ın gözü derbide

11:4513/10/2024, Sunday
Yeni Şafak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst

Evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, ardından da deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar Avrupa dönüşü ise Galatasaray ile derbi maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta milli ara nedeniyle takıma 4 gün izin veren teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, herkesin mental olarak hazır dönmesini istedi.


Şu ana kadar ligde 9 hiç kaybetmeyen ancak son haftada Gaziantep FK deplasmanında berabere kalan siyah-beyazlıları zor bir periyot bekliyor. Beşiktaş sırayla evinde TÜMOSAN Konyaspor, ardından da deplasmanda Avrupa Ligi 3. maçında Fransız ekibi Lyon ve son olarak da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hedefi bu 3 maçtan da istediği skorla ayrılmak. Ligde maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray maçlarından 3 puanla ayrılıp, maç sayısı eşitlendiğinde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.


Bronkchorst da, son haftalarda takımın oyunundaki düşüşü yeniden yukarı çekmek için çalışmalar yapıyor. Taktik idmanların dışında oyuncularıyla sık sık konuşan Hollandalı hoca, milli arada yorgunluğun atılacağını düşünüyor.





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Galatasaray
#Giovanni van Bronckhorst

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