Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapıldı. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Beşiktaş'ın bağımsız bir camia olduğunu ifade eden Arat, "Süleyman Seba döneminde olduğu gibi Kolej havasını geri getirdik, bu da kupaları getirdi. ifadelerini kullandı.