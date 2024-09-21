Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün, güncel borcu açıklandı. Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcu 10.6 milyar TL olarak duyuruldu.
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapıldı. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün, güncel borcu açıklandı. Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcu 10.6 milyar TL olarak duyuruldu.
Toplantıda kürsüye gelen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açıklamalarda bulundu. Arat, "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır" dedi.
Beşiktaş'ın bağımsız bir camia olduğunu ifade eden Arat, "Süleyman Seba döneminde olduğu gibi Kolej havasını geri getirdik, bu da kupaları getirdi. ifadelerini kullandı.
Sezona kupa ile başladıklarını vurgulayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "İlk antrenmandan 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz.". dedi.