Beşiktaş'ın Raul Jimenez'de umudu arttı

Beşiktaş, transferde vites yükseltirken, Avrupa'nın önemli liglerinden oyunculara da talip oluyor. Forvet hattında Aboubakar ile birlikte iyi bir ikili oluşturmayı planlayan, aynı zamanda hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabilecek bir futbolcu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Ada'da Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberde, Meksikalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesinde son yılına gireceği ve takımdaki maaş dengelerinin sağlanması adına elden çıkarılabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulanarak "Wolves, Jimenez'den para kazanmak için son yılına girerken, Türk ekibine transferinin önünü açabilir" yorumunda bulunuldu.

Beşiktaş'ın forvet hattı için temasta olduğu tek isim Jimenez değil. Siyah-beyazlılar, geçen sezon küme düşen Leicester City'nin oyuncusu Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağlamak istiyor. Ancak Kartal'ın bu oyuncuda ciddi rakipleri var. İngiliz gazetesi The Guardian, Beşiktaş'ın bu transferde rakibinin Everton olduğunu duyurdu. Habere göre, Beşiktaş'ın teklifi, oyuncunun yıllık 2 milyon Euro'luk maaşım kapsayan bir yıllık kiralama anlaşmasını içeriyor. Manchester City'nin altyapısında yetişen Iheanacho, Leicester City'de, Jamie Vardy'nin gölgesinde kaldı. Nijeryalı golcü son sezon 5 gol ve 5 asistle oynadı.