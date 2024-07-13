Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile İstanbul'a geldi

Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Bu transferin Beşiktaş'a hayırlı olmasını dileyen Hüseyin Yücel, "Bu taraftar, Beşiktaş'ın güzel günlerinin en iyisini hak ediyor. Rafa Silva transferinde, daha çok güzel günler göreceğimizi söylemiştim. Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Başkanımız Hasan Arat'a ve Immobile'ye özel teşekkür ediyorum. Başkanımız pazarlıkları anbean takip etti ve hiç desteğini esirgemedi. Lazio çok direndi ancak Ciro Immobile'nin yaptığı fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saatlik zorlu sürecin ardından bitirebildik." diye konuştu.