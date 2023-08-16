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Spor

Milot Rashica İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul'a geldi.

09:14 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Milot Rashica

Milot Rashica

İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.


Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.


Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.





#Beşiktaş
#Milot Rashica
#İstanbul
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