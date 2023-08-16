İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.